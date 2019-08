Potrebbero esistere esopianeti con una varietà di vita maggiore rispetto alla Terra

Secondo un nuovo studio, potrebbero esistere esopianeti con condizioni migliori per la vita rispetto alla Terra stessa. Il lavoro è stato presentato in una conferenza al Goldschmidt Geochemistry Congress di Barcellona.

"Questa è una conclusione sorprendente", afferma Stephanie Olson, autore principale dello studio, "ci mostra che le condizioni su alcuni esopianeti con schemi di circolazione oceanica favorevoli potrebbero essere più adatte a sostenere una vita più abbondante o più attiva della vita sulla Terra."

"La ricerca della NASA sulla vita nell'universo si concentra sui cosiddetti pianeti che si trovano nella 'zona abitabile', mondi che hanno degli oceani di acqua liquida. Ma non tutti gli oceani sono ugualmente ospitali". Il team di Olson ha modellato diverse condizioni oceaniche per gli esopianeti, utilizzando il software ROCKE-3-D, sviluppato dal Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA.

Il gruppo di ricerca si è quindi focalizzato a identificare gli oceani di questi mondi extrasolari capaci di ospitare una vita attiva e abbondante a livello globale. "Abbiamo scoperto che una maggiore densità atmosferica, tassi di rotazione più lenti e la presenza di continenti producono tutti tassi di rialzo più elevati." Secondo il team, la Terra non è abitata in "mondo ottimale", e potrebbero esserci mondi più ospitali del nostro.

Per trovare la vita nell'Universo dobbiamo prendere di mira i pianeti più favorevoli con grandi biosfere attive a livello globale, perché quelli sono i pianeti in cui la vita sarà più facile da rilevare, afferma infine la scienziata.