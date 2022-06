Potrebbero esistere quattro civiltà aliene pericolose nella Via Lattea, per uno studio

In un nuovo documento, che non è stato sottoposto a revisione paritaria, scritto da Alberto Caballero, dottorando in risoluzione dei conflitti all'Università di Vigo in Spagna, si parla della possibile esistenza di quattro civiltà extraterrestri pericolose all'interno della nostra galassia, la Via Lattea.

Lo studio, che per ammissione dello stesso autore ha degli evidenti limiti, è più che altro un esperimento mentale che si trova in disaccordo con gli scienziati che vogliono inviare a tutti i costi dei messaggi a delle possibili civiltà dell'Universo - un azione sconsigliata dai più famosi fisici del nostro pianeta, da Stephen Hawking a Michio Kaku.

Caballero ha calcolato il numero delle "invasioni" che ci sono state sul nostro pianeta. Non da parte di alieni, ma da parte di nazioni terrestri che hanno invaso altri paesi sulla Terra, e poi ha applicato questo numero alla quantità stimata di esopianeti nella Via Lattea. Secondo i calcoli dell'esperto, il numero di civiltà che potrebbero invaderci è quattro.

Queste quattro civiltà potrebbero avere una struttura simile alla società umana di oggi e, matematicamente, c'è meno di una civiltà che è effettivamente capace di effettuare viaggi interstellari. Ovviamente le stime dello scienziato lasciano il tempo che trovano, ma il documento è utile per farci desistere nell'inviare messaggi nel cosmo sperando di contattare "qualcuno".