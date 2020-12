Potrebbero esistere nell'Universo dei buchi neri 'nudi': ecco cosa sono

Un buco nero è un corpo celeste che non lascia sfuggire né la materia né la luce. Al suo centro possiamo trovare una singolarità, un punto in cui la curvatura dello spaziotempo tende a un valore infinito. Intorno, invece, abbiamo l'orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale nulla potrà mai più sfuggire al buco nero. Ma se così non fosse?

Uno sguardo più dettagliato alla matematica della relatività generale suggerisce che non deve essere per forza così, e alcuni di questi buchi neri potrebbero essere "nudi", ovvero completamente privi del loro orizzonte degli eventi. Sappiamo già dell'esistenza di questi "mostri cosmici", ma non abbiamo ancora mai osservato un buco nero nudo.

Una singolarità del genere potrebbe essere molto pericolosa, poiché visto che non ha più alcun confine a "protezione", sarebbe completamente accessibile al resto dell'Universo. Gli esperti non escludono l'esistenza di queste "singolarità nude", anche se solo nelle condizioni più estreme. Vediamo quali sono:

Se un buco nero sta ruotando, può formare un secondo orizzonte degli eventi, annidato nel primo; più velocemente gira un buco nero, più questi orizzonti degli eventi si avvicinano l'uno all'altro. Se dovesse girare abbastanza velocemente, secondo la matematica, questi orizzonti degli eventi possono "annullarsi" a vicenda e portare alla creazione dei "buchi neri nudi".

Un ricercatore, Shokoufe Faraji, ha pubblicato quanto detto in un nuovo articolo sul server di prestampa arXiv. Secondo lo scienziato, il disco di accrescimento che ruoterebbe intorno ad una singolarità nuda potrebbe essere molto più luminoso di quello che ruota di solito intorno ad un buco nero e, in questo modo, potremmo scoprire questi "mostri cosmici" nell'Universo. Purtroppo, però, gli strumenti attuali non sono abbastanza sensibili da evidenziare tali differenze.