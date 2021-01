Potrebbero essere stati identificati i 'soldi' più antichi d'Europa

Quando parliamo di denaro antico immaginiamo sempre piccole monete circolari di vari metalli, eppure sembra che nell'Europa dell'Età del Bronzo vi fosse un metodo di pagamento diverso, che si basava su piccoli anelli per il collo e lame d'ascia. Una nuova ricerca condotta tra varie nazioni dell'Europa settentrionale sembrerebbe confermarlo.

Per poter sostenere una tesi così rivoluzionaria, gli studiosi hanno provato ad analizzare circa 5000 reperti in metallo risalenti tra il 2150 e il 1700 a.C. E' stato notato che, pur essendo dalla forma diversa e, istintivamente, riconducibili a funzionalità differenti, tutti questi oggetti in metallo avevano in comune la stessa grandezza e lo stesso peso-percepito. Prestate attenzione a quest'ultimo termine, perché ci ritorneremo fra poco.

Inoltre, molti sono stati trovati raggruppati in vari depositi, indice del fatto che gli antichi uomini li tenessero insieme e non singolarmente come poteva accadere per gioielli, piccole armi, etc...

Maikal Kuijipers, professore dell'Università di Leiden (Paesi Bassi), nonché autore dello studio che avanza la tesi che vedrebbe questi reperti in bronzo usati come "monete" di scambio, sostiene che per gli antichi uomini era necessario produrli in grande scala per poterli rendere, in un qualche modo, comuni per tutti.

Per esempio: tornando indietro nel tempo, è già noto come gli uomini del Neolitico fossero soliti scambiare delle daghe con pietra focaia come "denaro" per ottenere in cambio oggetti preziosi. Tuttavia, questo tipo di "commercio", se così si può definire, non era praticato con costanza da tutta la scala sociale della popolazione europea di quell'epoca.

E' possibile che vi era la necessità, durante l'Età del Bronzo, di trovare un metodo diverso per scambiare anche le cose più semplici. Se la tesi proposta da Kuijipers e i suoi colleghi fosse vera, allora è probabile che la grande quantità di oggetti in bronzo ritrovati e presi in analisi sarebbe giustificata proprio dal dover usare una "moneta" comune per tutti e ampliamente riprodotta.

Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One ritiene anche che i reperti in metallo presi in analisi fossero valutati dagli antichi uomini sulla base del peso percepito dalle loro mani, considerando che erano privi di qualsiasi forma di tecnologia rudimentale che permettesse loro di sapere quanto potesse essere la massa di ogni singolo oggetto.

Se si prende in considerazione la psicofisica, cioè un campo della psicologia che prova a misurare matematicamente tutti quegli stimoli determinati dai sensi, si può dimostrare come i reperti in analisi, tra i 176 e 217 grammi, fossero percepiti al tatto con eguale misura.

L'uso di questi oggetti come prime monete non solo potrebbe essere la testimonianza della più antica forma di "commercio" in Europa, ma anche un aspetto intrigante che potrà far evolvere il discorso multidisciplinare sull'intelligenza umana e come questa si sia evoluta sulla base degli ambienti in cui l'uomo si è visto costretto a vivere.