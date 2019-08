Ecco quali potrebbero essere i prezzi dei nuovi iPhone 11 ed 11 Pro

iPhone 11 è il tema del momento. Con la pubblicazione del primo video e della prima fotografia reale, siamo ufficialmente entrati nel rush finale che dovrebbe portarci alla presentazione del 10 Settembre. A poche ore di distanza però emergono le prime indiscrezioni anche sul prezzo.

E' indubbio che questo potrebbe essere l'ago della bilancia: al di la delle specifiche tecniche, è il costo finale che sposta la maggior parte degli equilibri e che potrebbe fare felice la casa della Mela.

Un rapporto pubblicato da JP Morgan si sofferma sull'impatto dei dazi doganali nell'ambito della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Della questione avevamo parlato ad inizio Agosto in un rapporto dell'analista Ming-Chi Kuo secondo cui Apple avrebbe deciso di assorbire gli aumenti dei costi di produzione per non farli gravare sugli utenti finali.

L'ipotesi si è nuovamente fatta largo e, secondo la popolare banca d'investimento, Apple avrebbe trovato il modo per mantenere i prezzi in linea con quelli dello scorso anno, il tutto risparmiando sui costi dei materiali. La società di Tim Cook in questo moto andrebbe ad accantonare addirittura 50 Dollari ad unità rispetto ad iPhone Xs ed Xr, per tamponare i dazi di Trump.

Qualora Apple dovesse decidere di confermare il listino prezzi dello scorso anno, quindi, questo potrebbe essere il listino del 2019:

Nuovo iPhone Xr da 64GB: 889 Euro;

Nuovo iPhone Xr da 128GB: 949 Euro;

Nuovo iPhone Xr da 256GB: 1.059 Euro;

iPhone 11 da 64GB: 1.189 Euro

iPhone 11 da 256GB: 1.359 Euro

iPhone 11 da 512GB: 1.589 Euro

iPhone 11 Pro da 64GB: 1.289 Euro

iPhone 11 Pro da 256GB: 1.459 Euro

iPhone 11 Pro da 512GB: 1.689 Euro

Il tutto senza comprendere Apple Pencil, che qualora dovesse essere realmente compatibile con il modello Pro, andrebbe acquistata a parte come già accade da tempo con gli iPad.

Un rapporto emerso la scorsa settimana sui nuovi iPhone 11 parlava di un nuovo sistema di riconoscimento facciale, una fotocamera posteriore ultrapotente in grado di scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, e nuove colorazioni tra cui una finitura opaca.