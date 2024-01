Ecco quali potrebbero essere i prossimi smartphone Samsung aggiornati ad One UI 6.1

Solo qualche giorno fa, Samsung ha confermato i primi smartphone che saranno aggiornati ad OneUI 6.1, la nuova versione dell’interfaccia grafica che di default è preinstallata su Galaxy S24 e che nel primo trimestre del 2024 giungerà anche su S23, Z Fold5 e Z Flip5.

Oggi i colleghi di SamMobile hanno diffuso nuove informazioni su quelli che dovrebbero essere gli altri smartphone che saranno aggiornati alla nuova release dell’UI. Tali dettagli sono emersi attraverso un post pubblicato sulla community ufficiale di Samsung dove un moderatore del forum ha spiegato che il produttore intende rilasciare OneUi 6.1 per una manciata di dispositivi della gamma Galaxy nel corso della prima metà del 2024.

I dispositivi in questione dovrebbero essere Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22/S22+/S22Ultra e la serie Galaxy S23, incluso Galaxy S23 FE.

Lo stesso moderatore Samsung ha confermato che questi smartphone non riceveranno alcun aggiornamento prima di marzo, il che vuol dire che bisognerà attendere ancora un pò prima di poter vedere la nuova interfaccia all’opera.

Il moderatore afferma che la serie S23 riceverà almeno un’altra patch di sicurezza in One UI 6.0 prima del lancio di One UI 6.1. L’implementazione di tale patch è prevista per metà febbraio.

Samsung ha confermato che Galaxy AI non sarà limitato ai Galaxy S24 ed anche altri dispositivi beneficeranno delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, che saranno gratuite almeno fino al 31 Dicembre 2025.