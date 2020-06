Potrebbero essere state trovate 6 'esolune' intorno a mondi distanti

Nonostante l'essere umano sia riuscito a trovare più di 4.000 pianeti all'infuori del nostro Sistema Solare, c'è qualcosa che ancora sfugge ai nostri occhi: le loro lune. Finora, infatti, nessun satellite è stato osservato intorno a questi mondi lontani. Il motivo? Sono troppo piccoli e distanti.

Un nuovo documento indica l'avvistamento di sei esopianeti in cui le oscillazioni nei loro dati possono essere causate da delle lune (chiamate anche esolune). Ma ciò non garantisce necessariamente la presenza di tali corpi celesti, e al momento non c'è modo per gli scienziati di determinare i dettagli reali della situazione. "Possiamo dire che questi sei nuovi sistemi sono completamente coerenti con le esolune", afferma l'autore principale dello studio Chris Fox. "Ma non abbiamo la tecnologia per confermarli".

Trovare le lune intorno a mondi lontani potrebbe fornire una varietà di intuizioni sulla formazione e l'evoluzione di altri sistemi planetari, aiutare a contestualizzare il nostro sistema solare sulla sua unicità e, soprattutto, sono luoghi perfetti in cui cercare la vita. La ricerca è stata descritta in un documento non ancora sottoposto a una revisione paritaria pubblicato sul server di prestampa arXiv.org il 23 giugno.

Non c'è ancora un modo per individuare questi satelliti lontani, poiché il metodo più utilizzato dagli scienziati è quello del "transito". In poche parole, quando un pianeta passa davanti la sua stella, quest'ultima si oscurerà brevemente mentre il mondo gli passa davanti. A volte, però, i dati sulla luminosità di un transito sembrano un po' confusi con una piccola oscillazione, ed è qui che gli esperti ipotizzano l'esistenza di un satellite intorno al mondo.

Gli autori del nuovo studio hanno trovato sei nuove stelle con queste caratteristiche, ma per confermare l'esistenza di queste esolune ci vorrà ancora del tempo.