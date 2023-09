Potremmo aver appena avvistato una crepa nel tessuto dell'Universo

Un team internazionale di astrofisici ha avvistato una coppia di galassie estremamente vicine e simili tra loro. Secondo i ricercatori, le due galassie non sono oggetti distinti ma un’immagine sdoppiata prodotta da una stringa cosmica, un’ipotetica piega nello spazio-tempo.

Negli anni Settanta, il fisico Tom Kibble teorizzò che, durante le prime fasi di vita dell’Universo, si siano formate delle fessure unidimensionali nel tessuto stesso della realtà. Questi "difetti" dello spazio-tempo, chiamate stringhe cosmiche, sono in qualche modo simili alle crepe che si formano nel ghiaccio quando l’acqua solidifica.

Sebbene siano previste dalla teoria, nessuno ha mai dimostrato sperimentalmente l’esistenza delle stringhe cosmiche. Il motivo è che queste strutture invisibili producono degli effetti che possono essere spiegati da fenomeni più comuni.

Si stima che le stringhe cosmiche non siano più spesse di un protone ma che possano estendersi per tutta la larghezza dell'Universo. Dovrebbero inoltre essere delle strutture molto dense e massicce, in grado di produrre delle lenti gravitazionali che duplicano l’immagine degli oggetti in secondo piano in modo precisamente simmetrico.

Le due galassie osservate dagli scienziati hanno lo stesso spettro di luce e sono esattamente alla stessa distanza. Inoltre, non sembra che ci siano altri oggetti in primo piano che possano aver prodotto una lente gravitazionale in grado di duplicare l’immagine in modo così preciso.

L’immagine catturata dagli autori del nuovo studio potrebbe essere quindi la firma di una stringa cosmica. Tuttavia, in quella regione ci sono altre galassie "doppie" che non sono allineate tra loro. Se lo sdoppiamento fosse causato da un’unica stringa cosmica, vorrebbe dire che queste strutture non sono lineari come previsto dalla maggior parte dei modelli.