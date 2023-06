A breve potremmo assistere ad una nuova eruzione vulcanica

Il pianeta Terra è decisamente "attivo", ormai dovremmo averlo capito. Ed anche se non volessimo ricordalo ce lo dimostra ogni giorno con la sua irruente vitalità. Ora, potremmo assistere ad un'altra attestazione di forza con l'eruzione del vulcano Mayon, nelle Filippine. Le autorità locali hanno infatti già iniziato una grande evacuazione.

Il Mayon, o Bulkang Ma(ga)yon (in bicolano), è un'importante attrazione turistica dell'isola di Luzon, soprattutto per la sua pittoresca forma conica. Eppure, non bisogna dimenticare che è comunque uno stratovulcano, di ben 2.462 metri, ancora attivo e che ha già eruttato violentemente nel 2018, procurando apprensione per migliaia di abitanti dei villaggi limitrofi.

Di recente questo rischio è tornato a preoccupare, tanto che gli esperti governativi sui vulcani hanno alzato il livello di allerta intorno al Mayon dopo aver rilevato un numero crescente di frane ed almeno due terremoti vulcanici negli ultimi giorni. Attualmente sono al grado 3 di 5.

Il Bulkang Ma(ga)yon è uno dei più "irrequieti" delle decine di vulcani attivi presenti nelle Filippine, e lo ha dimostrato con diverse emissioni di gas vulcanico e cenere che sono fluite lungo le sue gole meridionali a circa 2 chilometri dal cratere. Sono stati inoltre osservati anche alcuni pennacchi di cenere e vapore che si sono spostati verso sud.

Secondo quanto affermato dall'Istituto governativo di vulcanologia: "Il Mayon è ad un livello di allerta relativamente alto poiché il suo magma è già presente nella parte alta del cratere, quindi un'eruzione pericolosa è altamente probabile già entro qualche settimana o addirittura giorni".

Come se non bastasse, a causa di rinnovati segni di attività, i funzionari sono a lavoro anche per il monitoraggio del vicino vulcano Taal, a sud di Manila, e del monte Kanlaon, sull'isola centrale di Negros.

D'altronde non c'è da meravigliarsi di una tale "irrequietezza" poiché le Filippine si trovano lungo la "cintura di fuoco" del Pacifico, l'area intorno al bordo dell'oceano dove si incontrano le placche tettoniche, estremamente soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha affermato: "In questo momento ci stiamo preparando, stiamo facendo allontanare le persone dall'area in modo che, se dovesse arrivare il momento, e spero che non accada, almeno saremo pronti. Purtroppo la scienza ci ha già confermato che il coperchio, o il tappo, sopra la lava si sta lentamente alzando, quindi potrebbe essere solo questione di tempo".

