Quanto potremmo avvicinarci al Sole prima di morire? La risposta vi stupirà

Il Sole è molto caldo. Nel nucleo si possono raggiungere temperature di 15 milioni di gradi Celsius, mentre nello strato superiore, la zona convettiva, la temperatura si abbassa fino a 2 milioni di gradi. La superfice della nostra stella è calda "solo" 5.550 °C, ma quanto potremmo avvicinarci al Sole prima di morire? Più di quanto vi aspettate.

Una tuta spaziale standard può proteggere un astronauta fino a quando il calore raggiunge circa 120 °C. Se un astronauta fosse protetto da una tuta spaziale e andasse alla deriva verso il nostro astro, potrebbe avvicinarsi a quasi cinque milioni di chilometri di distanza dal sole prima che la situazione diventi troppo calda.

Pensate che 5 milioni di chilometri sia troppo lontano? La Terra si trova a 150 milioni di chilometri! Mentre Mercurio si trova a circa 50 milioni di chilometri dalla nostra stella. Purtroppo, però, se andare alla deriva verso morte certa non fosse già abbastanza, il nostro astronauta "virtuale" deve tenere conto di un altro, grande, problema.

Stiamo parlando delle radiazioni dello spazio. Se gli esseri umani arrivassero solo a metà strada tra la strada che c'è tra la Terra e il Sole, morirebbero per le troppe radiazioni. Per questo motivo è così importante per l'umanità cercare di costruire un'astronave sufficientemente schermata per le radiazioni cosmiche, soprattutto per quanto riguarda la futura esplorazione spaziale.