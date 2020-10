Potremmo essere capaci di realizzare campi magnetici di ordine 'Megatesla' sulla Terra

L'unità di misura misura del campo magnetico è chiamata "tesla", in onore dell'omonimo scienziato croato che portava questo nome: Nikola Tesla. Il tesla è un'unità di misura molto grande e solitamente si usa molto di rado. Basti pensare che il campo magnetico terrestre è compreso tra 0,2 e 0,6 gauss (un gauss è un 1 decimillesimo di tesla).

Al giorno d'oggi abbiamo ampiamente superato la potenza del campo magnetico del nostro pianeta in laboratorio e non. Un esempio è dato dalla macchina per la risonanza magnetica utilizzata negli ospedali, che è di circa 1 tesla; equivalente a 10^4 (10 elevato alla quarta) Gauss. Questo non è nulla e al mondo - sopratutto in laboratorio - gli esperti hanno creato campi magnetici molto più potenti.

Le future tecnologie, però, richiederanno campi magnetici dell'ordine dei kilotesla (10^7 G). Ad oggi, infatti, i campi magnetici più elevati osservati sperimentalmente appartengono a questo ordine. Tuttavia potremmo fare molto di più: recentemente, gli scienziati dell'Università di Osaka hanno scoperto un nuovo meccanismo capace di generare campi magnetici dell'ordine megatesla (10^10 G) tramite simulazioni di particelle utilizzando un supercomputer.

Si sta parlando di tre ordini di grandezza superiore a quello che è mai stato ottenuto in un laboratorio; campi magnetici così elevati sono previsti solo in corpi celesti come stelle di neutroni e buchi neri. Il nuovo meccanismo in questione è stato chiamato "microtube implosion" (tradotto letteralmente "implosione dei microtubi").

Questo meccanismo prevede l'irradiazione di un minuscolo microtubo di plastica - spesso un decimo di un capello umano - mediante impulsi laser ultra-intensi. Ciò produce elettroni caldi con temperature di decine di miliardi di gradi. Questi elettroni caldi, insieme agli ioni freddi, si espandono nella cavità del microtubo a velocità prossime a quelle della luce, creando un campo magnetico dell'ordine dei kilotesla e facendo sì che le particelle cariche vengano distorte all'infinito a causa della famosa "forza di Lorentz".

Secondo lo studio, l'attuale tecnologia laser può realizzare campi magnetici nell'ordine dei Megatesla, qualcosa che potrebbe creare applicazioni pratiche all'avanguardia, oltre a numerosi vantaggi in numerose aree scientifiche.