Potremmo mai costruire il Millennium Falcon di Star Wars?

In una galassia lontana lontana come quella di Star Wars, la tecnologia ha raggiunto traguardi incredibili, tra spade laser, ologrammi (che potremmo preso usare anche noi) e tecnologie in grado di viaggiare più veloce della luce. Una domanda sorge spontanea: potremmo mai costruire il Millennium Falcon di Han Solo?

Risposta breve: no. La caratteristica del Millennium Falcon deriva dalla sua "iperguida", ovvero un sistema di propulsione che spinge la nave alla velocità della luce (e oltre). In parole semplici, queste tecnologia per muoversi utilizza le "rughe" nel tessuto dello spazio-tempo, o wormhole, per velocizzare i suoi spostamenti.

Attualmente, nonostante per la relatività generale di Einstein siano accettati, oltre a non aver mai trovato un wormhole, non possiamo neanche attraversarlo perché servirebbe una materia esotica per tenerlo aperto. Adesso la comunità scientifica sta costruendo un motore chiamato "EmDrive", ma non è lontanamente paragonabile al Millenium Falcon.

L'astronave di Han Solo è anche dotata di scudi deflettori. Nel 2014, un team di studenti dell'Università di Leicester nel Regno Unito ha cercato di utilizzare il plasma per costruire una tale tecnologia. Purtroppo uno scudo del genere non è ancora tecnicamente fattibile, ma l'idea di utilizzare il plasma come "barriera" potrebbe essere vincente.

Insomma, tornando alla domanda iniziale: potremmo mai costruire il Millennium Falcon di Han Solo? Non nell'immediato, all'umanità servirà ancora qualche centinaio di anni... nel frattempo però la Cina vuole costruire una nave spaziale grande "chilometri".