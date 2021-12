Potremmo mai creare un superuomo? In base da quale punto di vista guardiamo la cosa

Potremmo mai creare dei superuomini come quelli visti nei film di fantascienza? Nonostante possa sembrare fantasia, nel 2018 utilizzando una tecnica di modifica genetica chiamata CRISPR-Cas9, uno scienziato cinese aveva fatto nascere due gemelle geneticamente modificate per avere una resistenza innata all'HIV.

He Jiankui, lo scienziato dietro il progetto, è stato condannato a tre anni di carcere per aver violato le leggi cinesi che vietano l'applicazione dell'editing genetico agli embrioni umani. Tuttavia, un giorno, questo editing genetico potrebbe essere la normalità. La tecnica, infatti, consente di scansionare il genoma umano e sostituirlo con una nuova sequenza personalizzata.

"Entro 30 anni, sarà probabilmente possibile apportare qualsiasi tipo di cambiamento a qualsiasi tipo di genoma", ha dichiarato la prof.ssa Jennifer Doudna, dell'Università della California, nonché Premio Nobel per la Chimica 2020 per il suo ruolo nel sviluppo del metodo di genetica CRISPR. "Potremmo modificare il nostro DNA in modo mirato".

Ovviamente non verranno dati i superpoteri ai nuovi nascituri, ma questa tecnologia permetterà ai figli di non avere le malattie ereditarie del padre o della madre. In Italia, ad esempio, esistono oltre 6000 malattie ereditarie, come l'anemia mediterranea, la fibrosi cistica, la sordità congenita e molto altro ancora.

Il metodo CRISPR, insomma, potrebbe eliminare queste mutazioni e migliorare le condizioni di vita degli esseri umani. Non saranno superpoteri, ma ci accontentiamo.