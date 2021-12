Potremmo creare una tuta come quella vista su Dune per tenerci in vita su altri mondi?

Il nuovo film di Dune è uscito qualche settimana fa nelle sale cinematografiche e ha dato il via a una nuova saga del fantastico mondo creato da Frank Herbert. Vi abbiamo già parlato della scienza di Dune nel mondo reale, ma oggi vogliamo rispondere a un altro quesito: potremmo utilizzare una tuta come la Stillsuit per sopravvivere su altri mondi?

La tuta in questione, utilizzata dai Fremen di Arrakis, serve per riciclare i fluidi corporei e offrire al suo utilizzatore tutta l'acqua di cui ha bisogno. Nel romanzo di Herbert questa tecnologia è stata progettata, oltre che per raffreddare il corpo e per limitare la perdita di acqua, anche per catturare l'acqua persa attraverso le funzioni naturali del corpo (sudore, lacrime e altri bisogni) e riciclarla.

Potreste non crederci, ma effettivamente è da un po' di tempo che si sta cercando di creare un sistema del genere per gli astronauti, sia per quelli che soggiornano sulla Stazione Spaziale Internazionale, sia per i futuri coloni di Marte (secondo un professore, addirittura, i futuri coloni spaziali diventeranno cannibali).

Sulla Stazione Spaziale Internazionale, ad esempio, c'è un intero sistema a circuito chiuso dedicato all'acqua. Le acque reflue degli astronauti, come l'urina, il sudore o persino l'umidità del loro respiro vengono catturate; successivamente le impurità e i contaminanti vengono filtrati dall'acqua. Il prodotto finale è acqua potabile che può essere utilizzata per reidratare il cibo, fare il bagno o bere.

Potrebbe sembrarvi un po' "schifoso", ma l'acqua che bevono gli astronauti è più pulita di quella che beve la maggior parte dei terrestri. Prossimamente, infatti, tutte le strutture, sia sulla Luna che su Marte, avranno questo sistema di filtraggio per l'acqua. É ancora presto per dire se in futuro potremmo avere delle tute come in Dune, ma almeno abbiamo qualcosa di simile.