Potremmo mai creare una vera spada laser come quella di Star Wars?

Se vi dicessero di nominare il primo oggetto di fantascienza che vi viene in mente quale sarebbe? Molto probabilmente alcuni di voi risponderebbero con la "spada laser", l'iconica arma utilizzata nella saga di Star Wars. Sono tante le copie che vengono create di tanto in tanto, ma avremo mai una vera spada come quella usata nei film?

In base a quello che possiamo vedere all'interno dell'opera, la spada laser potrebbe essere ricreata con il plasma, ovvero un gas energetico costituito da particelle cariche. Nel 2020 i ragazzi del canale YouTube "Hacksmith Industries" hanno costruito una "spada laser" basata su un flusso di plasma ad alta temperatura che ha raggiunto circa i 4.000 gradi Celsius.

Il loro dispositivo era però collegato a dei serbatoi di gas che fornivano l'alimentazione alla spada laser... sicuramente difficile da utilizzare in un vero e proprio scontro con il lato oscuro della forza (c'è chi ha creato la prima spada laser retrattile). Assumendo invece l'arma utilizzata da Jedi e dai Sith sia composta interamente dalla luce, si potrebbe ricreare davvero?

La luce è un'increspatura nel campo elettromagnetico che assume la forma di particelle chiamate fotoni. Nei giusti contesti quest'ultima può diventare altamente energetica - come nel caso dei laser - ma difficilmente può essere racchiusa in una sorta di "bastoncino di luce" da utilizzare per sconfiggere i nemici che minacciano l'Universo... almeno per ora, visto che la scienza di Star Wars sta diventando sempre più reale.