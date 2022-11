Potremmo aver visto cunicoli spazio temporali senza saperlo

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review D spiega che l'umanità potrebbe aver già visto i wormhole, chiamati anche cunicoli spazio temporale perché - almeno in teoria - uniscono parti dello spazio e del tempo talvolta distanti, consentendo a chi vi entra di prendere una "scorciatoia" verso luoghi molto lontani tra loro.

Un po' come il Paradosso di Fermi, gli scienziati si sono chiesti: ma se i wormhole sono reali, perché non ne abbiamo trovato neanche uno in tutto questo tempo? Così quattro fisici hanno cercato di rispondere alla domanda nel nuovo documento. La soluzione è "semplice" a detta loro: li abbiamo già visti, ma non siamo riusciti a riconoscerli.

Potremmo averli scambiati per buchi neri, poiché per trovare questi mostri cosmici si notano i loro effetti gravitazionali sulle stelle che li circondano e per i getti di materiale che fuoriescono dai loro dischi di accrescimento. Gli autori pensano che un wormhole mostrerebbe "un modello di polarizzazione molto simile" a quello di un buco nero.

Quindi, come facciamo a distinguere questi due oggetti apparentemente simili? "Si osservano distinzioni più significative per le immagini indirette, in cui l'intensità della polarizzazione nello spaziotempo del wormhole può crescere fino a un ordine di grandezza rispetto al buco nero di Schwarzschild", affermano gli autori dello studio. In futuro dei modelli più avanzati potrebbero rivelare le differenze tra i due oggetti cosmici, ma servono ovviamente nuovi studi in materia.