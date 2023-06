Potremmo aver trovato un diamante grande 'come un pianeta' nello spazio, più o meno

La nana bianca è un particolare tipo di stella morta che, mentre si raffredda, si indurisce e cristallizza gradualmente. Recentemente gli scienziati hanno scoperto una stella che sta subendo questo processo a soli 104 anni luce di distanza.

Il corpo celeste è composto principalmente da carbonio e ossigeno metallico, il cui centro si sta trasformando in un "diamante cosmico" denso e duro, formato da carbonio cristallizzato e ossigeno.

Questi "cadaveri stellari" si creano quando una stella dalle dimensioni del nostro Sole arriva alla fine della sua vita. Dopo aver gettato i suoi strati più esterni nello spazio, la materia all'interno di una nana bianca è altamente compressa, ma viene impedito un ulteriore collasso grazie alla pressione di degenerazione elettronica.

La pressione proviene dal principio che due elettroni non possono occupare lo stesso stato, evitando così che la nana bianca diventi ancora più densa (diventando una stella di neutroni). Col passare del tempo, si raffreddano e, alla fine, dovrebbero trasformarsi in stelle nane nere. Questo processo però è incredibilmente lungo (un milione di miliardi di anni) e non si è mai verificato nel nostro cosmo (che ha "solo" 13 miliardi di anni).

Tuttavia, possiamo identificare segni della cristallizzazione che inizia nei nuclei delle nane bianche che ci circondano. Durante la cristallizzazione, gli atomi di carbonio e ossigeno all'interno dell'ex stella smettono di muoversi liberamente e formano un reticolo cristallino e il processo rilascia energia sotto forma di calore.

Non è noto se questa nana bianca cristallizzante sia effettivamente un diamante o meno, ma è interessante pensare che ci potrebbero essere molti diamanti fluttuanti nello spazio, così come fanno notare gli scienziati in un articolo accettato per la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e disponibile su arXiv.