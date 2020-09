Potremmo essere di fronte a un nuovo 'stato climatico' dell'Artico

I cambiamenti climatici che si stanno verificando nell'Artico stanno costringendo la regione ad entrare in uno stato climatico completamente diverso secondo gli scienziati ambientali. Il motivo? Il suo paesaggio una volta congelato, infatti, continua a riscaldarsi.

Gli aumenti di temperatura di anno in anno si sono spostati ben oltre i cambiamenti visti nella storia della regione, così come afferma una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Climate Change dal National Center for Atmospheric Research (NCAR), indicando che questo "nuovo Artico" potrebbe ora essere la sua nuova norma.

I modelli meteorologici sono sempre cambiati nella regione, con una certa variabilità del ghiaccio marino, della temperatura, delle stagioni delle piogge e delle nevicate. Utilizzando simulazioni dettagliate, gli esperti sono stati in grado di definire statisticamente i limiti climatici superiore e inferiore del "vecchio Artico" rispetto al "nuovo Artico" per vedere se il riscaldamento legato all'uomo abbia creato una spaccatura tra i due scenari.

I ricercatori hanno esaminato la temperatura dell'aria, il volume del ghiaccio e il passaggio dalla pioggia alla neve durante tutto l'anno e hanno scoperto che, allo stato attuale del modello, per alcuni aspetti l'Artico è già entrato in un nuovo stato climatico. Se le emissioni di gas serra dovessero rimanere al loro stato attuale, il team prevede che entro la fine di questo secolo l'Artico non avrà ghiaccio per un periodo da tre a dieci mesi ogni anno. Altre ricerche passate hanno previsto che l'Artico avrà estati prive di ghiaccio già nel 2035.

Anche le temperature dell'aria autunnale e invernale si sposteranno in un nuovo stato climatico entro la metà di questo secolo, secondo i risultati. "L'Artico sta già entrando in un clima completamente diverso rispetto a pochi decenni fa", afferma Landrum in un comunicato.