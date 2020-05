Potremmo aver trovato il primo lampo radio veloce in assoluto nella nostra galassia

Quando gli esperti parlano di "fast radio burst" (lampo radio veloce), si riferiscono ad un fenomeno astrofisico di alta energia che si manifesta come un impulso radio che ha una durata di pochi millisecondi. La loro origine è ancora sconosciuta: molti li considerano eventi naturali, alcuni "artificiali".

Una magnetar della Via Lattea, chiamata SGR 1935 2154, potrebbe aver contribuito in maniera massiccia a risolvere il mistero dei potenti segnali radio. Il 28 aprile 2020, la stella che si trova a soli 30.000 anni luce di distanza, è stata osservata da osservatori radio di tutto il mondo, che li ha fatti "sussultare" con un singolo scoppio di onde radio durato millesimi di secondi.

Il lavoro su questo evento è molto preliminare; ma molti sembrano concordare sul fatto che potrebbe finalmente indicare una fonte di lampi radio veloci (FRB). "Questo tipo di eventi, nella mente della maggior parte delle persone, regola l'origine degli FRB come provenienti da magnetar", afferma a ScienceAlert l'astronomo Shrinivas Kulkarni della Caltech.

Le magnetar (una stella di neutroni che possiede un enorme campo magnetico, miliardi di volte quello terrestre) hanno campi magnetici molto più potenti delle normali stelle di neutroni, circa 1.000 volte più potenti. Mentre la forza gravitazionale cerca di tenere insieme la stella, il campo magnetico è così potente che distorce la forma della stella. Ciò porta a una tensione continua tra le due forze, spiega Kulkarni, che a volte produce giganteschi terremoti e brillamenti magnetici.

Il 27 aprile 2020, SGR 1935 2154 è stata osservata da più strumenti, tra cui lo Swift Burst Alert Telescope, il satellite AGILE e il payload NICER ISS. Inizialmente sembrava un corpo celeste relativamente normale, coerente con il comportamento osservato in altre magnetar. Ma poi, il 28 aprile, il Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), ha effettuato un rilevamento senza precedenti: un segnale così potente che il sistema non è riuscito a quantificarlo.

Inoltre, abbiamo anche osservato qualcos'altro che non abbiamo mai visto in un FRB extragalattico: la controparte dei raggi X, abbastanza comuni nelle esplosioni magnetar. La controparte radiografica dell'evento non è stata particolarmente forte o insolita, afferma l'astrofisico Sandro Mereghetti dell'Istituto nazionale di astrofisica italiano e ricercatore con il satellite INTEGRAL dell'ESA.

"Questo è un risultato molto affascinante e supporta l'associazione tra FRB e magnetar", continua Mereghetti a ScienceAlert. Gli astronomi stanno ancora conducendo osservazioni di follow-up della stella utilizzando alcuni degli strumenti più potenti a loro disposizione, così da risolvere questo mistero una volta per tutte.

C'è comunque da considerare che, anche se l'evento risultasse essere stato creato da una magnetar, potrebbe non essere la sua unica origine.