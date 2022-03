Potremmo aver già osservato dei wormhole creati da civiltà aliene

I wormhole - conosciuti anche come ponti di Einstein-Rosen - sono dei veri e propri cunicoli spazio temporali capaci di collegare due punti nello spazio incredibilmente distanti tra di loro, riducendo le distanze e il tempo necessario per attraversarlo. Addirittura potremmo aver osservato questi wormhole nei nostri dati.

Ad esempio, l'astrofisico dell'Università di Nagoya, Fumio Abe, ha recentemente dichiarato a BBC Science Focus, una rivista rivista mensile britannica di scienza e tecnologia, che potremmo aver già aver catturato le prove di una tale rete di cunicoli spazio temporali creata da civiltà aliene nelle osservazioni esistenti, ma le abbiamo perse nell'incredibile quantità di dati che abbiamo a nostra disposizione.

"Se i wormhole hanno un raggio compreso tra 100 e 10 milioni di chilometri, sono legati alla nostra Galassia e sono comuni come le stelle ordinarie, il rilevamento potrebbe essere ottenuto rianalizzando i dati passati", ha dichiarato Abe a Science Focus. I ponti di Einstein-Rosen potrebbero esistere davvero secondo la relatività generale - come i teorici buchi bianchi, l'opposto dei buchi neri.

Tuttavia, per mantenere aperto uno di questi cuniculi spazio temporali, servirebbe una quantità di energia "equivalente a quella emessa da una frazione apprezzabile delle stelle in una galassia". Nonostante l'idea sia certamente interessante, e capace di stuzzicare il pensiero, non abbiamo modo di sapere se questi "buchi per vermi" possano esistere o no all'interno dell'Universo... almeno per ora!