Potremmo aver trovato un pezzo del pianeta che si scontrò con la Terra e creò la Luna

Nonostante ci viviamo da sempre, la storia della Terra rimane - per certi versi - sconosciuta. Circa 4.5 miliardi di anni fa un oggetto grande quanto Marte potrebbe essersi schiantato con il nostro pianeta. L'oggetto si fuse con la Terra e spezzò un grosso pezzo di materiale che andò a formare, in seguito, la Luna (come vi abbiamo raccontato).

Si chiama "Teoria dell'impatto gigante" e l'oggetto che si schiantò con il nostro pianeta è stato nominato Theia. Ora, per la prima volta, gli scienziati credono di aver trovato tracce di questo corpo celeste nella Luna. "Questo modello è stato in grado di rendere conto delle recenti osservazioni di campioni restituiti dalle missioni Apollo, che includevano il basso contenuto di ferro della Luna rispetto alla Terra", hanno scritto nel loro articolo, pubblicato su Nature Geoscience, i ricercatori dell'Università del New Mexico.

Tuttavia, secondo i modelli, il 70-90 percento di Theia sarebbe dovuta essere presente nella Luna; mentre gli isotopi di ossigeno nei campioni lunari raccolti dagli astronauti della missione Apollo erano molto simili a quelli di ossigeno terrestri. Una possibile spiegazione è che la Terra e Theia fossero molto simili per composizione, ma i modelli non sono d'accordo con questa supposizione. Così, i ricercatori del recente articolo hanno effettuato un'attenta rianalisi dei campioni lunari.

Per la nuova analisi, il team di ricerca ha modificato una tecnica standard di analisi isotopica, scoprendo qualcosa di nuovo: la composizione isotopica dell'ossigeno variava a seconda del tipo di roccia testata. "Mostriamo che il metodo di calcolo della media dei dati isotopici lunari, ignorando le differenze litologiche, non fornisce un quadro accurato delle differenze tra Terra e Luna", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

Più profonde sono le origini del campione di roccia, infatti, più pesanti sono gli isotopi di ossigeno rispetto a quelli della Terra. Questa differenza potrebbe essere spiegata solo se la superficie esterna della Luna fosse stata polverizzata e mescolata durante l'impatto. Ma nelle profondità della Luna, invece, un pezzo di Theia potrebbe essere rimasto relativamente intatto e i suoi isotopi di ossigeno sono rimasti più vicini al loro stato originale.

Questa non è una prova sufficiente per confermare la teoria dell'impatto gigante. Ma è un buon modello su cui partire per lo studio di questo avvenimento. Le prossime missioni lunari, infatti, esamineranno molto probabilmente proprio questo aspetto. Staremo a vedere.