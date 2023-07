Considerando che la scorsa estate il caldo ha ucciso oltre 61.000 persone solo nel territorio europeo, appare ancora più allarmante scoprire che potremmo presto battere il record di temperatura più alta mai registrata in modo affidabile.

Si, parliamo ancora una volta di lei. La oramai celebre Death Valley della California potrebbe letteralmente distruggere la temperatura più calda registrata fino ad oggi, secondo quanto riportato da Scientific American.

Sicuramente l'inizio del mese non è stato incoraggiante, considerando che secondo i primi dati dell'Organizzazione meteorologica mondiale è stata la settimana più calda della Terra mai registrata. Ecco perché ogni nazione (compresa l’Italia) esorta i cittadini a seguire semplici ma efficaci regole come rimanere idratati bevendo molto, ed evitare di uscire all’aperto se non necessario.

Nello specifico, le temperature estive nel famigerato parco nazionale spesso superano i 49 gradi Celsius a causa delle montagne circostanti che intrappolano l'aria calda nel lungo e stretto bacino della valle. Ma a quanto pare i risultati potrebbero ora essere ancora più drammatici.

Sempre secondo il Scientific American, il calore potrebbe presto superare addirittura i 130 gradi Fahrenheit ovvero circa 55° C. In tal caso, si tratterebbe del record per la temperatura più calda mai misurata in modo affidabile sulla Terra.

Per capire cosa stia attualmente accadendo nel mondo, oltre le api che si svegliano con una settimana di anticipo a causa del caldo estremo, diverse persone a Phoenix, in Arizona, sono state curate per ustioni di secondo grado causate da… marciapiedi roventi. Si sono infatti registrate temperature ben oltre i 44° C per due settimane consecutive.

"Le condizioni meteorologiche estreme, divenute un evento sempre più frequente, stanno avendo un impatto importante sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulle economie, sull'agricoltura, sull'energia e sull'approvvigionamento idrico. Ciò sottolinea la crescente urgenza di ridurre le emissioni di gas serra il più rapidamente e profondamente possibile", ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale Petteri Taalas.