Potremmo aver trovato prove delle prime stelle nell'universo

Le prime stelle dell'Universo potrebbero essere apparse dopo 100 milioni di anni la sua nascita, o meno dell'1% della sua età attuale. Da quell'epoca son passati 14,4 miliardi di anni e la prima luce di questi astri è svanita nelle brame cosmiche, ma le reminiscenze di quell'epoca possono essere ancora notate da parte degli scienziati.

Da alcune nuvole attorno a un quasar distante, dei ricercatori provenienti da Giappone, Australia e Stati Uniti hanno scoperto una "miscela distintiva di elementi pesanti" proveniente da una colossale supernova di una stella di prima generazione. Tutti gli astri all'interno sono classificati come Popolazione I o Popolazione II, a seconda della loro età.

Esiste una terza fascia di stelle, chiamata Popolazione III, che fino ad oggi è stata solo teorizzata. Gli scienziati pensano che quelle prime stelle fossero super calde, luminose e massicce, forse centinaia di volte la massa del nostro Sole, ma composte interamente di gas, come idrogeno, elio e (forse) un po' di litio.

A differenza di altre supernove, la fine di questi corpi celesti non lascerebbe resti stellari come una stella di neutroni o un buco nero, ma farebbe esplodere tutto verso l'esterno in una nuvola in continua espansione. Fatte le dovute premesse, la luce del quasar studiato dagli addetti ai lavori ha viaggiato nello spazio per 13,1 miliardi di anni prima di raggiungere la Terra, il che significa che la stiamo vedendo come appariva quando l'Universo aveva solo 700 milioni di anni.

L'analisi degli scienziati ha rivelato qualcosa di strano: un rapporto stranamente basso tra magnesio e ferro, 10 volte più presente rispetto al nostro Sole. Il contenuto al suo interno, quindi, è chiaramente materiale proveniente dalle prime popolazioni di stelle del nostro universo. "Era ovvio per me che la supernova candidata sarebbe stata di una stella di Popolazione III che esplode senza lasciare alcun residuo", ha affermato il coautore Yuzuru Yoshii, astronomo dell'Università di Tokio.

Un'altra potenziale traccia di una stella di Popolazione III è stata trovata nel 2014, sottolineano gli autori dello studio, ma sostengono che questa nuova scoperta sia la prima a fornire una prova così forte.