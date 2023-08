Potremmo salvarci dal cambiamento climatico andando a vivere sottoterra?

L’idea che l’umanità possa adattarsi alla vita sotterranea per scampare a qualche calamità ha da sempre solleticato l’immaginazione di scrittori e registi. Con il drammatico aumento delle temperature, però, qualcuno sta cominciando a prendere questa ipotesi in seria considerazione.

Circondati da masse di roccia e terreno che assorbono e trattengono il calore, l’umanità potrebbe infatti fare a meno di impianti di condizionamento e riscaldamento ad alto consumo energetico. Ma quali sono le sfide che i futuri “uomini-talpa” dovrebbero affrontare?

Innanzitutto, la mancata esposizione alla luce solare sarebbe un bel problema. Come i paesi del nord insegnano, non avere una connessione con il ciclo giorno-notte può alterare i ritmi circadiani, con importanti conseguenze dal punto di vista della salute fisica e mentale.

Un altro rischio che si corre quando si vive nel sottosuolo è quello delle inondazioni improvvise, particolarmente preoccupante perché il cambiamento climatico promette di portare eventi meteorologici più estremi.

Inoltre, un problema da non sottovalutare è quello culturale: per molte comunità il mondo sotterraneo è sinonimo di morte. La permanenza nel sottosuolo in spazi ristretti può scatenare la atavica paura degli spazi stretti e delle grotte. Quindi, sebbene la maggior parte delle persone sia disposta ad andare sottoterra per brevi periodi di tempo, l'idea di viverci in modo permanente è molto più difficile da tollerare.

Gli esseri umani si sono evoluti per vivere al di sopra della superficie, perciò eventuali civiltà sotterranee dovranno mantenere una forte connessione con il mondo esterno. Affinché gli ambienti sotterranei siano accettabili per le persone, quindi, oltre a essere freschi e protetti dovranno essere ventilati e illuminati naturalmente.