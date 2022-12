Potremmo aver sbagliato tutto sulle mummie egizie: ecco perché

Il processo di mummificazione dell'Antico Egitto veniva usato per preservare i corpi dopo la morte, giusto? In realtà questo popolare punto di vista potrebbe essere del tutto sbagliato. Secondo molti studiosi del campo, gli effetti conservativi della mummificazione erano accidentali, incolpando i primi egittologi moderni per aver diffuso una bugia.

Secondo gli addetti ai lavori, invece, gli egiziani intendevano trasformare i loro faraoni in statue, opere d'arte con significato religioso. Un tale approccio, affermano gli esperti, suggerisce che gli egiziani credevano che re e regine fossero divinità viventi e che trasformare i loro corpi in statue dopo la morte fosse un modo per ripristinare la loro forma legittima nell'aldilà.

"È una distinzione sottile, ma importante", afferma Campbell Price, curatore del Manchester Museum nel Regno Unito. "Questa idea che lo spirito ritorni nel corpo, o in un certo senso lo animi, non è così esplicitamente articolata come potresti immaginare." Uno degli argomenti più importanti a sostegno di questa teoria è che le mummie di alcuni nobili non sembravano molto interessate alla conservazione (a proposito, ecco come venivano create le mummie).

La teoria, sostiene, che "produrre un'immagine realistica, un'immagine riconoscibile, in realtà non è mai stata l'intenzione degli egizi", continua Price. "Molto di ciò che diciamo quando descriviamo l'antico Egitto riguarda meno ciò che realmente accadde nell'antico Egitto e più le supposizioni degli uomini barbuti della classe medio-alta vittoriana", afferma infine l'esperto.

Sapete che le persone dell'epoca vittoriana mangiavano i corpi mummificati dell'Antico Egitto?