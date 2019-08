Potremmo aver scoperto un nuovo tipo di stella pulsante

Una stella il cui processo di morte viene interrotto potrebbe essere la progenitrice di un tipo di stella totalmente nuovo. Gli astronomi hanno appena scoperto una stella molto piccola e molto calda che si illumina e si attenua ogni pochi minuti.

Le stelle sono state nominate subnane pulsanti calde e potrebbero essere correlate a un altro tipo di stella rara e misteriosa recentemente scoperta: la così detta BLAP (Blue large-amplitude pulsator).



Cosa c'è di così strano? In fondo capita di trovare stelle strane, addirittura pensiamo di poter trovare stelle oscure.



"Molte stelle pulsano, anche il nostro Sole lo fa su scala molto piccola", ha detto il fisico Thomas Kupfer dell'Istituto Kavli di fisica teorica dell'UC Santa Barbara. "Quelle con i maggiori cambiamenti di luminosità sono di solito pulsanti radiali, che" inspirano" dentro e fuori mentre l'intera stella cambia dimensione."



Tuttavia, anche se il nostro Sole pulsa, il suo ciclo è di 11 anni e varia in luminosità solo dello 0,1%.



La luminosità delle stelle pulsanti può variare fino al 10% a causa delle variazioni di dimensione e temperatura.



Le quattro nuove stelle identificate dal team pulsano su scale temporali tra ogni 200 e 475 secondi, variando la luminosità di circa il 5%.



Il team si é presto reso conto di star osservando una nuova classe di stelle, le nane B.



Le stelle nane B sono interessanti. Sono piuttosto piccole, forse il 10% delle dimensioni del Sole. Ma sono anche abbastanza dense. In quel piccolo diametro, schiacciano tra il 20 e il 50 % della massa del Sole.



Sono molto calde, nell'estremità blu dello spettro, tra 20.000 e 40.000 Kelvin, quindi sono anche molto luminose.



Quando queste stelle esauriscono l'idrogeno da fondere, nei loro nuclei, iniziano a fondere l'elio, divenendo giganti rosse. Una stella nana B diventa tale quando gli strati esterni di idrogeno vengono strappati via prima che inizi la fusione dell'elio, probabilmente da un compagno binario.



La classe V361 Hya possiede pulsazioni prodotte dalle fluttuazioni di pressione interne alla stella. Le pulsazioni della classe V1093 sono invece prodotte dalle onde di gravità (da non confondere con le onde gravitazionali).



I ricercatori hanno anche scoperto che la pulsazione ricorda quella delle BLAP, un tipo di stella appena scoperta, nel 2017. Ciò significa che i due tipi di stelle potrebbero essere correlate.