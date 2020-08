Potremmo vedere un sottomarino su Titano? Questi ricercatori vogliono provarci

Uno dei satelliti di Saturno, Titano, è probabilmente il corpo celeste roccioso più affascinante del nostro sistema solare: con laghi, fiumi e mari è uno dei principali target delle future missioni scientifiche. Un team di ricerca del Glenn Research Center della NASA vorrebbe persino inviarvi un sottomarino.

Il progetto è ancora totalmente teorico, ma ha colpito molto i vertici NASA sia per audacia sia per concretezza della missione: il programma Innovative Advanced Concepts (NIAC) dell’agenzia americana cerca di stimolare lo sviluppo di idee per esplorazione potenzialmente rivoluzionarie e tecnologie all’avanguardia, selezionando tra i vari candidati i progetti più brillanti – ma allo stesso tempo concreti.

Steven Oleson e il suo team hanno proposto l’idea quantomai bizzarra di costruire un vero e proprio sottomarino per studiare in maniera approfondita gli abissi di Titano. La missione – così come ideata da Oleson e il suo staff – potrebbe essere sviluppata in due modi: il primo prevede il lancio di un sottomarino pesante circa 1500kg e largo circa 5 metri, dotato non solo di moltissimi strumenti scientifici, ma anche di una stazione meteo incorporata e ovviamente un modulo integrato per l’invio di segnali sulla Terra; la seconda versione, invece, prevede un sottomarino molto più contenuto (della lunghezza di appena 2 metri e dal peso di non oltre i 550kg) combinato con un orbiter, capace di captare il segnale del veicolo e poi di ritrasmetterlo verso il nostro pianeta.

Sebbene gli oceani e i laghi superficiali di Titano siano composti per lo più da idrocarburi (e non da acqua), il sottomarino potrebbe avere comunque vita facile: i segnali radio attraverserebbero tranquillamente il mezzo fluido senza intoppi, e la pressione anche in profondità non eserciterebbe una grande forza, in quanto la gravità di Titano è ridotta al 14% di quella terrestre. Un veicolo del genere permetterebbe inoltre di studiare meglio i possibili mari di acqua sotto la superficie del pianeta, dove si nascondono composti organici e forse addirittura microrganismi cellulari.

Infine, il progetto prevede che il sottomarino sia quasi obbligatoriamente a propulsione nucleare, in quanto la luna di Saturno è troppo distante da poter garantire un affidabile approvvigionamento di energia solare e, nelle profondità acquatiche, la radiazione luminosa (così come sulla Terra) è parecchio ridotta.

Qualora il progetto vedesse la luce, e venisse finanziato dalla NASA, ci sarebbe solo il problema di lanciare quanto prima la missione per evitare che Titano si trovi in una posizione non ottimale a causa delle sue stagioni e differenze di esposizione solare tra estate e inverno. La partenza dovrebbe avvenire non oltre il 2038 contando che un viaggio fino a Saturno impiega circa 7 anni, altrimenti bisognerebbe aspettare altri tre decenni, ovvero dopo il 2060.

Titano pare che si allontani spaventosamente da Saturno, molto più di quanto ipotizzato.