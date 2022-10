Potremo finalmente dormire sulla luna... in un certo senso

Un soggiorno in un hotel lunare? A Dubai divenuta la prima città paper free, si sta lavorando per far sì che il sogno di molti divenga realtà con il "minimo" sforzo.

Gli imprenditori del turismo spaziale pensano che un giorno tutti opteremo per vacanze al di fuori dei confini del nostro piccolo pianeta. In virtù di questo è nato il progetto per la creazione di hotel a forma di luna. Il team di Moon World Resorts, ha ideato la realizzazione di una serie di giganteschi hotel a Dubai.

Ogni "sfera" rappresenterà una ricreazione a 360 gradi della luna caratterizzata addirittura da crateri e texture dall'aspetto del tutto realistico. Ognuna di queste, potrebbe raggiungere un'altezza pari a 224 metri con una circonferenza di oltre 600 metri.

L'imprenditore canadese Michael R. Henderson, co-fondatore di Moon World Resorts afferma che l'idea è quella di dare vita a: "un resort di destinazione molto lussuoso e contemporaneo, con molte componenti all'interno che si conoscerebbero già." Saranno infatti presenti svariati confort, come centri congressi, ristoranti e spa.

Attualmente la progettazione è stata predisposta solo per Dubai, in vista del numero elevato di turisti alla ricerca di vacanze sfarzose. L'obiettivo a lungo termine è tuttavia quello di costruire almeno quattro "resort Moon": uno in Nord America, uno in Europa, uno in Medio Oriente/Nord Africa e uno in Asia.

Si tratta di un progetto che tenta di offrire una piccola alternativa al cosiddetto turismo spaziale che ad oggi presenta costi elevatissimi.