Potreste non crederci, ma i topi maschi sono terrorizzati dalle banane

I topi maschi sono terrorizzati dalle banane. O meglio, il caratteristico odore del frutto li stressa. Questa assurda scoperta è stata condotta dai ricercatori della McGill University di Montreal, mentre stavano analizzavano gli ormoni dello stress additivo nei topi maschi quando erano vicini a femmine in gravidanza o in allattamento.

Un composto, chiamato n-pentil acetato, che si trova nelle urine delle femmine e nelle banane innesta un cambiamento ormonale nei maschi. "Tutto è stato scoperto per caso", afferma Jeffrey Mogil, autore senior dello studio e professore nel dipartimento di psicologia della McGill University. "Le femmine incinte erano nel nostro laboratorio per un altro esperimento e uno dei nostri studenti laureati si è reso conto che i maschi si comportavano in modo strano."

Dopo aver osservato che i livelli di stress nei maschi aumentavano in risposta alle sostanze chimiche nelle urine dell'altro sesso, Mogil e il suo team si sono chiesti se l'acetato di n-pentile proveniente da una fonte diversa avesse potuto innescare una risposta simile. Quindi gli scienziati hanno successivamente utilizzato "olio di banana" e l'hanno poi messo all'interno delle gabbie dei topi maschi.

Incredibilmente, la presenza dell'odore ha aumentato in modo misurabile i livelli di stress - in modo simile all'urina. Per quale motivo si verifica tutto questo? Poiché i topi maschi sono noti per uccidere i pargoli, le femmine in gravidanza e in allattamento si affidano alla chemiosegnalazione, ovvero l'emissione di risposte chimiche attraverso i loro corpi, per inviare messaggi - in questo caso con l'urina - affinché stiano lontano dalla loro prole.

Questo stesso composto, presente nelle banane, ha il medesimo effetto sugli esemplari maschili.