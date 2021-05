Potresti essere allergico all'alcol? É altamente improbabile ma...

Dopo aver notato una strana reazione bevendo un semplice bicchiere di sidro, la giornalista Sara Chodosh ha deciso di fare ciò che tutti i medici del mondo sconsigliano di fare: cercare su internet il motivo.

La giornalista ha scoperto che poteva trattarsi di allergia all'alcol, così la volta successiva prese un antistaminico prima di bere. I sintomi sperimentati non si sono più presentati e lei decise di contattare alcuni esperti affinché potessero rispondere più esaustivamente alle sue domande riguardanti "l'allergia all'alcol".

Clifford Bassett, direttore dell'Allergy & Asthma Care di New York ha citato uno studio tedesco in quale è stato dimostrato che è molto più comune sviluppare intolleranza all'alcol, piuttosto che una vera e propria allergia ad esso.

In ogni caso non si tratterebbe comunque di allergia all'alcol quanto ai suoi componenti come i solfiti nel vino, il quale se consumato con moderazione può avere dei benefici per le cataratte, o il luppolo e il malto. "Le reazioni allergiche all'alcol, quindi al vino, ai liquori, birra e simili, beh non sono comuni." Ha affermato.

"In effetti, dopo qualsiasi reazione allergica ad una bevanda alcolica, è necessario indagare a fondo sul contenuto del drink." Ha affermato Sarena Sawlani, direttrice della sede di Chicago. Il motivo è semplice, nei drink esiste una gran quantità degli ingredienti a cui potremmo essere allergici come l'uva, il lievito, il grano, le segale, sono tutti allergeni comuni.

Sara Chodosh ha infatti compreso di non aver sperimentato una "reazione allergica" dovuta all'alcol, si sono invece manifestati in lei i sintomi di intolleranza (come nausea o congestione digestiva). L'allergia all'alcol, quella vera, può causare orticaria e anafilassi, una violenta reazione dell'organismo verso un antigene o allergene.

Per concludere, più che essere allergici all'alcol (il quale venne per la prima volta prodotto in Cina nel Neolitico) è possibile sviluppare allergie verso uno o più ingredienti all'interno della bevanda, come i cereali, i solfiti, il malto etc. Curiosamente, invece, è stato scoperto che è molto improbabile essere "allergici" all'etanolo.

Per quanto riguarda l'effetto positivo avuto dall'antistaminico nel caso della giornalista, secondo gli esperti potrebbe avere un effetto placebo su Sara, perché il suo cervello potrebbe essersi convinto di essere "allergico" all'alcol.



Comunque, essendo un farmaco generalmente innocuo, non c'è motivo per cui dovrebbe smettere di prenderlo se questo evita che si verifichino quegli spiacevoli sintomi bevendo un drink.