Anche tu potresti soffrire della 'sindrome dell'albero di Natale' senza saperlo

Non si tratta di uno scherzo, ma del soprannome dato ad una particolare condizione innescata dall'esposizione agli allergeni presenti sugli alberi di Natale veri, una volta che li portiamo dentro casa. Lo scorso anno abbiamo scoperto quali escrescenze non portare in casa, ed ora ecco l’ennesima curiosità natalizia.

Pochissimi sanno che in realtà gli alberi di Natale (veri) sono assolutamente pieni di potenziali allergeni, tra cui polline, acari della polvere e muffe. Le conseguenze? Ben più fastidiose di quanto si potrebbe pensare.

I sintomi sono simili ad altre reazioni allergiche, con naso chiuso o che cola, starnuti continui e ripetuti, prurito, lacrimazione e tosse. Tutto ciò, peggiora ovviamente se il soggetto soffre già di asma o altre patologie respiratorie.

"Le persone con asma possono soffrire di una riacutizzazione dei sintomi o di un attacco in cui le vie aeree si restringono, il che potrebbe causare difficoltà di respirazione e respiro sibilante. Tuttavia, non tutti coloro che manifestano una reazione allergica attorno agli alberi di Natale soffrono di asma. Allo stesso modo, non tutti coloro che soffrono di asma sperimenteranno una reazione allergica", ha affermato il dottor Bhavini Shah, medico presso LloydsPharmacy Online Doctor, in una dichiarazione a IFLScience.

Un singolo albero infatti, può arrivare ad ospitare più di 50 specie diverse di muffe. Come ben sappiamo però, le muffe tendono a rilasciare spore nell’aria dannose per la nostra salute.

I risultati dimostrano chiaramente che i livelli di spore presenti nell'aria in un appartamento, sono aumentati da 800 spore per metro cubo prima dell'introduzione di una conifera viva, a 5.000 spore per metro cubo dopo sole due settimane di presenza in casa.

"Le spore della muffa possono essere presenti sugli alberi di Natale, in particolare sugli alberi vivi come il pino, l’abete o l’abete rosso. Gli alberi vengono coltivati all’aperto dove possono raccogliere spore di muffa dall’ambiente circostante, soprattutto nelle zone umide. Quando questi alberi vengono portati in casa e posti in un ambiente caldo e secco, eventuali spore esistenti possono disperdersi nell'aria, causando potenzialmente sintomi allergici", ha continuato il dottor Shah.

Ma cosa fare dunque per evitare di trascorrere delle orrende vacanze? Fortunatamente, dopo aver visto in cosa consista l’allergia all’acqua, ci sono delle piccole accortezze che potrebbero aiutare davvero.

"Se soffri di asma o un albero vero ha già scatenato allergie in passato, potresti voler acquistare un albero artificiale piuttosto che uno vero. Se opti per uno vero, dovresti scuotere l'albero per rimuovere quanta più polvere, muffa e polline possibile prima di portarlo in casa. Tenerlo nella parte più fresca della casa eviterà la moltiplicazione delle spore della muffa", ha concluso il dottor Shah.