Potresti tradire il tuo partner senza saperlo: ecco a cosa prestare attenzione

Dopo aver conosciuto il "phubbing", quand'è che un comportamento apparentemente innocuo oltrepassa il limite e diventa un vero e proprio tradimento? La risposta è meno scontata di quanto pensi e potresti rimanere sorpreso...

Ognuno di noi, ha delle idee ben diverse su dove si trovi tale confine, ma la tipologia più ovvia di tradimento è solitamente abbastanza facile da individuare: dormire con qualcun altro. A quanto pare però, esistono anche dei micro-tradimenti di cui potremmo essere inconsapevoli.

Parlando con HuffPost Australia nel 2017, l'esperta di appuntamenti Melanie Schilling ha definito il micro-tradimento come: "Una serie di azioni apparentemente piccole che indicano che una persona è emotivamente o fisicamente concentrata su qualcuno al di fuori della loro relazione."

Alcuni esempi concreti? Sfogliare le app di appuntamenti senza apparente motivo, messaggi civettuoli inviati a un collega, lasciare emoji e reaction sotto i post di Instagram di qualcun altro. Il vero momento che dovrebbe però farci riflettere, arriva quando si sente il bisogno di minimizzare queste interazioni con il proprio partner. "Questi sono tutti segni che stai conducendo un 'flirt nascosto' e lo tieni nascosto al tuo partner. Se senti di avere qualcosa da nascondere, chiediti perché", ha detto Schilling.

"Sebbene il micro-tradimento possa non essere effettuato a livello fisico, sta certamente testando i confini del tradimento emotivo. Flirtare è flirtare. E flirtare è l'atto di alimentare una scintilla che può facilmente trasformarsi in una fiamma". Che fare dunque? Per quanto possa apparire banale, bisognerebbe mettersi nei panni del proprio partner.

Come si sentirebbe se sapesse che metti un po’ più di impegno nel tuo abbigliamento quando qualcuno di ben preciso sarà in ufficio, o che molte volte stai davvero controllando il profilo di un/a ex? Una volta che si è in grado di essere sinceri con sé stessi sul fatto che si stia micro-tradendo, si può iniziare ad indagare sul "perché".

Potrebbe magari essere un segno che d’infelicità nella relazione, palesando come vi siano cose su cui lavorare con il proprio partner; o, se non è salvabile, potrebbe essere giunto il momento di chiudere il rapporto. Ad ogni modo, l'onestà è probabilmente la migliore politica. Ma cosa fare se si dovessero scoprire tali comportamenti?

Il miglior suggerimento è sicuramento quello di affrontarlo frontalmente. Bisogna ovviamente affrontare la conversazione in modo diplomatico, non dimenticandosi che per sua stessa natura stiamo parlando di un comportamento sottile e inconscio molte volte, ecco perché vale la pena mantenere una mente aperta.

Alcune domande mirate e ben precise potrebbero aiutare, come ad esempio: "C'è qualcosa che devo sapere sui tuoi sentimenti per questa persona?", "Come ti sentiresti se facessi qualcosa del genere?"

Anche se inizia in piccolo, non bisognerebbe assolutamente sottovalutare tutti questi aspetti, perché potrebbero evolvere in beve tempo in tutt'altro. Augurandosi di non arrivare a scoprire un tradimento tramite la cronologia di Alexa, l'onestà e la comunicazione sono fondamentali e dovrebbero essere la solida base di qualsivoglia rapporto o relazione.