Power bank da 10400mAh con LED di stato scontato del 34% su Amazon

Al netto delle offerte Amazon su cuffie Razer, torniamo ad approfondire quanto messo in promozione da parte del popolare store e-commerce. Infatti, in quest'ultimo è stato inserito uno sconto importante su un power bank da 10.400mAh.

Più precisamente, il modello coinvolto, che può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e dispone anche di un LED di stato che mette ben in evidenza la carica residua, viene adesso proposto a un costo pari a 17,84 euro su Amazon Italia tramite rivenditori.

Dal portale ufficiale nostrano dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo del power bank ammontava a 26,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 34%. In parole povere, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è pari a 9,15 euro (su un prodotto già low cost "di base").

Non siamo in ogni caso riusciti a trovare questo specifico power bank né sul portale ufficiale di Unieuro né sul sito Web di MediaWorld, dunque l'offerta avviata da Amazon può risultare potenzialmente intrigante anche in termini di disponibilità del prodotto. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere anche che di recente su queste pagine abbiamo approfondito una sorpresa effettuata da Amazon ai clienti, svelando il significato di un messaggio che è apparso sul portale e-commerce a un buon numero di persone.