Una power bank incredibile da 26800 mAh oggi al prezzo PIÙ BASSO DI SEMPRE

26800 mAh sono un quantitativo semplicemente esorbitante. Un concentrato di energia che vi permetterà di ricaricare con semplicità ogni dispositivo possibile e immaginabile: dallo smartphone al vostro laptop, passando per i tablet e tanto, tanto altro.

Vi basteranno, grazie ad una incredibile offerta a tempo, meno di 50€ per portarvi a casa tutto questo ben di dio. La power bank di Nohon, come specificato, offre una capacità di stoccaggio dell'energia davvero notevole. Ma la vera killer feature è la sua capacità di carica, che permette una PD fino a 65W. Un risultato davvero clamoroso, ben al di sopra degli spinotti di ricarica che vengono solitamente venduti insieme ai dispositivi in commercio.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Quanto basta quindi per donare energia ad un MacBook Pro o al MacBook Air oggi in offerta su Amazon, un iPad Pro e, ovviamente, a tutta la schiera di smartphone sul mercato, ben più di una ricarica veloce e completa. Da iPhone 15 Pro Max a Samsung Galaxy S24 Ultra, passando per smartwatch, tablet e qualsiasi gadget: nulla rimarrà più scarico grazie a questo incredibile dispositivo.

Le porte di ricarica sono in totale 4: due type-C, 1 USB-A e una micro-USB. Un corredo completo, compatibile con qualsiasi standard, che vi permette di caricare in simultanea fino a tre dispositivi. Ciliegia sulla torta è il display LED, dove è possibile leggere le informazioni sulla residua percentuale di carica con un semplice colpo d'occhio.

