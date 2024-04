Power Bank per iOS e Android a META' PREZZO: mai più batteria scarica!

GETIHU Power Bank è quello che ci vuole per avere sempre il tuo device mobile efficiente, con una batteria carica al 100% in poco tempo e in modo sicuro. Compatibile con dispositivi iOS e Android, quindi potrai continuare a usarlo anche se cambi telefono. Potrai combinare uno sconto del 35% con un codice sconto del 15%, pagando così 10 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA GETIHU è un produttore con 11 anni di esperienza. Fornisce prodotti di qualità affidabili a prezzi imbattibili.

Per questo prodotto, ha utilizzato la più recente porta USB-C bidirezionale da 3 A carica la batteria degli ultimi iPhone, dispositivi Android e tutti i prossimi dispositivi USB-C ad alta velocità.

Con uno spessore ottimale di 1,5 cm, si adatta a qualsiasi palmo, tasca o borsa per l'uso quotidiano. L'enorme capacità di 10.000 mAh può caricare tante volte tanti tipi di dispositivi: iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, iPad, ecc.

Il display LED digitale integrato mostra la percentuale esatta di energia rimanente in modo da sapere quando è necessario caricare la batteria. In questo modo hai tutto sotto controllo prima di partire.

Con una porta USB-C e due porte USB, è possibile caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, in modo da poter condividere la potenza con famiglie e amici, soprattutto quando si intrattengono gli ospiti, si viaggia o si campeggia.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su