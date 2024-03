Power bank MagSafe per iPhone Anker in offerta su Amazon: sconto del 25%!

Anker in occasione delle offerte di Primavera targate Amazon propone uno sconto del 25% su un interessante power bank a marchio Anker con supporto MagSafe per gli iPhone, su cui si può risparmiare un’ottima somma.

Power bank MagSafe in offerta su Amazon

Il caricatore in questione è il Power Bank MagSafe 321 ed è disponibile a 29,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino, con consegna prevista tra il 25 ed il 26 Marzo 2024 ma comunque effettuata direttamente da Amazon.

Il power bank è da 5000 mAh, il che vuol dire che permette di caricare più volte il proprio iPhone, ed è compatibile con le serie iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 ed iPhone 12. Può quindi essere utilizzato ampiamente su tutti gli ultimi modelli, ma ciò non esclude di usarlo anche su quelli precedenti con il cavetto Lightning.

Per garantire la sicurezza delle batterie, è dotato anche di sensori NTC che monitorano la temperatura fino a 7200 volte all’ora per offrire una ricarica ancora più sicura e per evitare un eccessivo surriscaldamento.