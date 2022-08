Power Bank più portatile che mai in sconto del 15% su Amazon

Andando oltre allo sconto di Amazon su GPU NVIDIA GeForce RTX 30, torniamo ad approfondire in questa sede quanto proposto dal ben noto portale e-commerce in ambito di offerte tech. C'è infatti una promozione su un prodotto che potrebbe tornarvi utile in questo periodo estivo, ovvero un power bank particolarmente portatile.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto VEGER Mini Power Bank viene adesso proposto a un prezzo pari a 21,24 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale nostrano dell'azienda di Andy Jassy, solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 24,99 euro. In questo contesto, c'è dunque un possibile risparmio del 15%.

In ogni caso, più che lo sconto in sé, in quanto si fa riferimento a un power bank già low cost di base, risulta interessante notare l'esistenza di un prodotto di questo tipo. Infatti, il dispositivo da 5.000 mAh dispone di dimensioni particolarmente contenute e può essere collegato direttamente alla porta USB Type-C dello smartphone. In parole povere, è possibile far diventare un "tutt'uno" il dispositivo mobile e il power bank.

Nella confezione di vendita è incluso un cavo da USB Type-A a USB Type-C e la ricarica avviene fino a 20W. Qual è il peso del power bank? 92 grammi. Insomma, se stavate cercando un prodotto di questo tipo che non sia troppo ingombrante, la promozione lanciata da Amazon potrebbe fare al caso vostro.