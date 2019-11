Power Of 10 Celebration: Samsung dà un voucher sconto a chi non è riuscito ad acquistare

Samsung ha annunciato che fornirà un voucher sconto a chi non è riuscito a terminare il processo di acquisto durante la promozione Power Of 10 Celebration, che è stata effettuata nella serata del 30 ottobre 2019 (o perlomeno il secondo tentativo si è svolto in quella giornata).

Infatti, la società sudcoreana aveva già provato a scontare i suoi prodotti il 10 ottobre 2019, ma in quel caso il sito non aveva retto per via dell'elevato traffico. Insomma, possiamo dire che l'iniziativa non è andata esattamente come pianificato inizialmente da Samsung e quindi l'azienda sudcoreana ha deciso di "scusarsi" fornendo un voucher sconto. Tuttavia, per ottenere quest'ultimo bisogna contattare direttamente Samsung e al momento non è chiaro quale sia l'importo del voucher e quali siano i suoi limiti di utilizzo.

In particolare, Samsung ha scritto sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Durante la promozione POWER OF 10 CELEBRATION molte persone hanno avuto l'opportunità di acquistare uno dei device dell'ecosistema Galaxy. Per tutti coloro che non sono riusciti a terminare il processo di acquisto abbiamo dedicato un voucher sconto da usare sul nostro samsung.com. Mandate una mail entro l'8 novembre a sei.promo10@samsung.com con i seguenti dati:

- Nome

- Cognome

- Indirizzo email valido

- Numero di cellulare

Ti ricordiamo che i tuoi dati verranno trattati in conformità all’informativa privacy dell’iniziativa consultabile qui".