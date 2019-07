Powerbank, caricabatterie e cavi: i migliori sconti del Prime Day

Il Prime Day come sempre rappresenta un'ottima occasione per acquistare un nuovo powerbank o un caricabatterie per il proprio smartphone. La società americana infatti propone davvero tante offerte su queste categorie di prodotti, vediamo insieme le migliori.

RAMPOW Cavo Lightning a USB [2M/6.5ft], [ Certificato Apple MFi ] Cavo iPhone Compatibile per iPhone XR / XS / X / 8 / 7 / 6 /5, iPad Connettore Alluminio,Nylon Intrecciato - Grigio Siderale: € 7,20

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 19,5W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPad Pro/ Air ecc.: € 8,49

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 39W Due Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+/ Note 8, iPhone XS/XS Max/XR, HTC 10, LG G5 / G6 ECC.: € 12,99

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 5 Porte Caricatore USB 55,5W per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc.: € 14,99

AUKEY Cavo USB C a USB 3.0 A [ 1m *3 ] Nylon Intrecciato Cavi USB Type C Ricarica e Trasmissione Dati per Macbook Pro 2016, Samsung Galaxy S8, Google Chromebook e Altri Dispositivi USB C ( Grigio ): € 9,99

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 43,5W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air, Moto G4 ecc.: € 12,99

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 6 Porte 60W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone X / 8 / 8 Plus, iPad, Smartphone e Tablet ECC.: € 18,99

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC.: € 23,99

AUKEY Caricatore USB da Muro e AiPower Tecnologia a 2 Porte 24W 4,8A Caricatore USB con Output Massima Fino a 2,4A, Compatto per iPhone XS/XS Max/XR, iPad Air/PRO, Samsung Galaxy, LG, HTC ECC.: € 9,00

AUKEY USB C Power Bank 20000mAh Caricabatterie Portatile con 4 Porte e 3 Ingressi per iPhone X/8/7/Plus/6, Samsung S8/S8+, Nexus 6P, iPad, Tablets: € 25,09

AUKEY USB C Caricabatteria da Muro 56,5W Caricatore USB con una porta 46W Power Delivery 3.0 per MacBook/Pro, Nintendo Switch, Samsung, Google Pixel, iPhone XS / XS Max / XR ecc.: € 21,99

Ovviamente, a differenza delle offerte lampo presenti nell'apposita sezione, queste saranno disponibili per tutte le 48 ore, il che vuol dire che l'acquisto a prezzo ribassato potrà essere effettuato fino alle 23:59 di domani, 16 Luglio.