Powerbank MagSafe per iPhone da 6000 mAh in super sconto su Amazon

Tra le numerose offerte del Black Friday 2023 ci sono anche alcune promozioni sugli accessori per i nostri smartphone preferiti. Tra le numerose promozioni ne segnaliamo una su un powerbank MagSafe per ricaricare un iPhone, con 6000 mAh, su cui si può godere di un doppio taglio di prezzo.

La powerbank in questione è la seguente:

Nella scheda prodotto visualizzerete come prezzo 32,04 Euro, comunque più basso rispetto al prezzo consigliato di 42.99 Euro. Tuttavia, Amazon dà anche la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo spuntando la casella dedicata al coupon per ottenere una riduzione aggiuntiva del 10%. Il coupon è valido fino a lunedì 27 Novembre 2023, ovvero il giorno del Cyber Monday.

Il powerbank è compatibile con tutti i modelli di iPhone dotati del connettore MagSafe, vale a dire iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ed iPhone 15, con le relative varianti Plus, Pro e Pro Max. La ricarica della powerbank invece avviene attraverso USB-C, e supporta anche la ricarica veloce a 20W.

La consegna è garantita per martedì 28 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 18 minuti.

