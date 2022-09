Powerbank Minions Cattivissimo me in sconto del 19% su Amazon Italia

Al netto degli sconti di Amazon su Smart TV, il popolare portale e-commerce ha messo in bella vista miriadi di altre promozioni legate al mondo tech. Tra queste, si fa notare un'offerta che potrebbe fare felici i più piccoli (o il bambino che risiede in ognuno di noi), dato che c'è un'offerta su un powerbank relativo ai Minions di Cattivissimo me.

Più precisamente, la batteria esterna portatile Lexibook PB2600DES viene adesso proposta a 17,09 euro su Amazon. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 21 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 19%. Insomma, lo sconto è di 3,91 euro.

In ogni caso, ciò che attira l'attenzione è l'esistenza del prodotto in sé, che può risultare interessante anche magari per un regalo. Gli occhioni dei Minions e la colorazione gialla risultano infatti simpatici, mentre il powerbank è da 4.000 mAh e dispone di ventose sul retro per attaccarsi alla backcover dello smartphone. Non mancano 4 indicatori LED, mentre la porta è microUSB standard.

Insomma, si fa riferimento a un prodotto diverso dal solito. Non siamo per il resto riusciti a trovare questo specifico powerbank né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro, dunque l'offerta lanciata da Amazon Italia (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori) potrebbe fare gola a più di qualcuno.