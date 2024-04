Powerbank portatile da 26800 mAh a MENO DI 30 EURO su Amazon

C’è spazio anche per gli accessori per gli smartphone tra le offerte proposte in giornata odierna da Amazon. In sconto infatti troviamo una powerbank portatile da ben 26800 mAh, su cui viene proposta una riduzione di sconto interessante.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La powerbank iPosible da 26800 mAh è disponibile a 20,96 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 31,95 Euro di listino, con consegna garantita per domani 4 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 7 ore dal momento in cui stiamo scrivendo e possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna. Tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante "applica sconto 30%", che permette di risparmiare ancora di più dai 29,95 Euro che rappresentano già un ottimo prezzo.

Si tratta di una powerbank da 25W con supporto PD 3.0 e QC 4.0 per la ricarica rapida. Presente anche un display LCD e tre uscite, che consentono di caricare tre dispositivi in contemporanea.

