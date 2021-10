Il Pozzo del Diavolo, la grotta vulcanica che può essere trovata nel Lazio

Il Pozzo del Diavolo può essere trovato sopra il Lago di Vico, a Viterbo, nella faggeta del Monte Venere. Questa è l'unica grotta vulcanica del Lazio e il diavolo non c'entra proprio nulla, perché la grotta venne creata all'incirca 140.000 anni fa dopo un'intensa attività vulcanica che modellò i Monti Cimini.

Con un ingresso largo 5 metri, una profondità di 10 metri e una lunghezza di 40 metri, all'interno della grotta sono stati rinvenuti resti di ceramiche del V e IV secolo a.C., che possono essere trovati in alcuni musei a Roma (esattamente al Pigorini e al Valentano). Il Monte Venere originariamente era quasi un'isola all'interno del lago, ma emerse completamente solo in età romana, dove venne prosciugato per creare nuovi terreni per l'agricoltura.

Secondo una leggenda, fu Ercole a creare la cavità; l'eroe greco conficcò la sua possente clava nel terreno, formò la grotta e da qui scaturì anche l'acqua che formò il Lago di Vico. É possibile osservare questa scena perfino all'interno di un affresco di Federico Zuccari (un pittore nato a Sant'Angelo in Vado in Umbria) nel Palazzo Farnese.

A proposito: sapete qual è la grotta più profonda del mondo? La grotta Veryovkina, che detiene il record di "pozzo senza fondo" a causa della sua profondità. Mentre provate a dare uno sguardo all'interno delle grotte più belle della Terra.