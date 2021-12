La pratica del 'binge-watching' può provocare dipendenza? Ossessione o passione?

Tutti amiamo le serie Tv e, almeno una volta, non abbiamo resistito dal guardare la nostra preferita “tutta d’un fiato”. Questo fenomeno, nato con l’avvento e la diffusione delle piattaforme streaming, è noto come binge-watching e, secondo recenti studi, potrebbe indurre la manifestazione di una vera e propria dipendenza.

Negli ultimi anni, anche a causa delle dinamiche di reclusione forzata, instauratesi per la pandemia, una grandissima percentuale dell’utenza ha sfruttato maggiormente le piattaforme multimediali, ricadendo nel fenomeno del binge-watching.

Sorge, dunque, spontaneo chiedersi: il binge-watching può creare dipendenza?

L’aspetto deleterio di questa fruizione di contenuti non va ricercato solo nel numero di episodi guardati di fila o nel numero di ore trascorse di fronte ad uno schermo, ma nelle ripercussioni sullo stile di vita dell’utente.

Secondo Mark Griffiths, professore della Nottingham Trent University, lo stato di dipendenza si basa su sei componenti fondamentali, che, per il binge-watching si manifestano nei seguenti sei punti:

La visione immersiva diviene la prerogativa nella vita di una persona;

L’individuo vede nel binge-watching uno strumento per modificare il proprio stato d’animo e per sentirsi meglio, rifuggendo dalle problematiche della propria quotidianità;

La visione influisce su aspetti fondamentali della vita di un individuo come relazioni, istruzione o lavoro;

Notevole aumento di ore di visione quotidiane col passare del tempo;

Manifestazione di “sintomi di astinenza” psico-somatici quando l’individuo non è in grado di dedicarsi al binge-watching;

Una volta interrotto questo circolo vizioso, alla minima ripresa dell’attività l’individuo ricade facilmente nella cattiva abitudine.

Secondo il professore, individui che si rivedono in questi punti potrebbe realmente dipendere dal bing-watching, ma riscontrare solo alcuni di questi non permetterebbe di catalogarla come vera dipendenza. È necessario notare che questa forma di visione super-immersiva non è riconosciuta come patologia. Si rendono, dunque, necessari studi in questo ambito specifico.

Il più recente di questi, ha visto un team di ricerca polacco effettuare delle interviste su oltre 600 giovani. Gli intervistati hanno confermato di aver guardato almeno due episodi di uno show nella medesima seduta.

I ricercatori, basandosi sul modello di Griffiths, hanno sfruttato un questionario basato su domande del tipo: "Quante volte trascuri i tuoi doveri a favore della visione di serie?", "Quante volte ti senti triste o irritato quando non puoi guardare la serie TV?" e "Quante volte trascuri il tuo sonno per fare delle abbuffate di serie?".

Dalle analisi dei ricercatori è emersa la presenza di alcuni “fattori di predizione”, indicanti una propensione ad una forma problematica di binge-watching. Tra questi fattori, i più influenti si sono rivelati la difficoltà nel controllo degli impulsi, la difficoltà nel pianificare e valutare le conseguenze di un determinato comportamento, usufruire dei contenuti per fuggire dai problemi e non sentirsi soli.

Queste evidenze avallano risultati di studi precedenti che associavano maggiori problematiche legate al binge-watching nelle persone affette da ansia e depressione, indotte dall’interazione sociale, solitudine e per le quali si tenta di trovare una soluzione evadendo dalla realtà. Come ulteriore fattore di stati ansiogeni, ricevere meno like causa depressione negli adolescenti.

In ultimo, lo stesso Griffiths fornisce dei consigli per affrontare questa problematica sempre più dilagante. Per interrompere l’abitudine di guardare più episodi di fila, il ricercatore consiglia di smettere di guardarli a metà, così da evitare i classici colpi di scena alla fine e cadere nella “rete della curiosità” e stabilire un limite di ore da dedicarvi. Per i casi di dipendenza grave, consiglia di rivolgersi al proprio medico per ottenere un supporto psicologico.

“La differenza tra un sano entusiasmo e una dipendenza è che il primo aggiunge alla tua vita, mentre il secondo la toglie” conclude Griffiths.

