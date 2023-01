Pre-ordinando OnePlus 11 5G si riceve in omaggio uno speaker Bang&Olufsen

In occasione del lancio in Italia di OnePlus 11 5G la società di Pete Lau annuncia la collaborazione con l'azienda audio danese Bang & Olufsen per una promozione molto speciale: pre-ordinando OnePlus 11 5G si riceverà in regalo uno speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd generazione.

Questa iniziativa sarà valida nel Belpaese dal 7 al 16 febbraio sul sito ufficiale OnePlus e viene proposta per celebrare la community del brand: “Da sempre, noi di OnePlus ci impegniamo per offrire alla nostra community prodotti ed esperienze il migliore possibili”, spiega Tuomas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus. “Anche Bang & Olufsen offre ai suoi utenti un design di livello premium unito a un’altissima qualità artigianale, rivelandosi quindi il partner perfetto per il nostro ultimo flagship, OnePlus 11. Questa collaborazione celebra il valore della nostra community, offrendo agli utenti la possibilità di godere di un’esperienza audio e smartphone sempre al top”.

Questo speaker dal profilo raffinato e sottile offre un’autonomia massima dichiarata di 18 ore, impermeabilità alla polvere IP67 e integrazione con Alexa. Per ricevere questo omaggio sarà necessario recarsi sul sito OnePlus.com e pre-ordinare il OnePlus 11 5G nella versione 256GB + 16GB di RAM; in caso di esaurimento scorte si potrà selezionare invece soltanto un paio di auricolari OnePlus Buds Pro 2. Coloro che invece pre-ordineranno la versione base del OnePlus 11 top di gamma potranno esclusivamente richiedere OnePlus Buds Pro 2.

Ricordiamo infine che, sempre in data 7 febbraio 2023, molto probabilmente assisteremo al lancio del primo tablet OnePlus Pad.