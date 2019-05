Pre-ordini su Amazon: da adesso si paga al momento dell'ordine

Importante novità introdotta da Amazon in Europa. Come segnalato da vari utenti, il gigante di Jeff Bezos ha modificato la politica interna per i pre-ordini relativa al pagamento degli oggetti preordinati. La novità si applica a tutte le tipologie di prodotti in vendita.

A quanto pare, da qualche giorno il negozio online addebita l'importo dell'oggetto preordinato nel momento in cui si effettua l'ordine, e non alla spedizione come avveniva precedentemente.

Abbiamo avuto modo di effettuare alcune ricerche e ci siamo messi direttamente in contatto con il servizio clienti di Amazon che ci ha spiegato la novità.

Il customer care infatti ha confermato che il pagamento viene eseguito nell'arco di qualche ora da quando si effettua il pre-ordine e non alla spedizione. La modifica è legata all'introduzione della nuova normativa europea su pagamenti online, che ha obbligato Amazon ad adeguarsi al nuovo sistema.

Sostanzialmente quindi l'addebito dell'importo avverrà quasi immediatamente quando si prenota un determinato oggetto. In caso di annullamento, invece, il negozio online provvederà ad effettuare l'addebito sul metodo di pagamento utilizzato. Lo stesso varrà anche per le prenotazioni al prezzo minimo garantito.

I pre-ordini sono utilizzati soprattutto per contenuti legati al mondo dell'entertainment, tra cui videogiochi e CD musicali, in quanto consentono di ricevere a casa l'oggetto nel giorno in cui viene lanciato.