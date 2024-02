I predatori più micidiali ed efficienti della natura non sono quelli che crediamo

Quando immaginiamo la rappresentazione ideale del predatore perfetto ci vengono in mente numerosi esempi di animali che ci incutono paura: il leone, la tigre, la iena, il coccodrillo, lo squalo, il serpente.

Questi sono tutti esempi corretti, visto che ognuno di essi è un campione in quello che fa ed è capace di catturare le proprie prede in maniera efficiente, ma nessuno di loro può neppure lontanamente paragonarsi al predatore che risulta essere il più letale del mondo, con un tasso di cattura delle prede che supera leggermente il 95%.

Il predatore in questione spesso viene sottovalutato dalla nostra specie, visto che per noi non risulta una minaccia, semmai un fastidio, ma è talmente importante dal punto di vista ecologico che senza di lui molti ecosistemi di acqua dolce soffrirebbero, poiché attualmente al mondo non ci sono potenziali sostituti che possono svolgere il suo ruolo.

Stiamo parlando della libellula, che con tutte le sue specie (5100 sparse per il mondo) risulta una delle specie più importanti del mondo.

Questo animale è capace di essere letale già quando si trova nella fase di ninfa, che precede l'adulto, e per quanto appartenga ad uno dei gruppi più antichi degli insetti dispone di un corpo perfettamente adattato per la caccia, che lo ha reso il più efficace in assoluto.

Il suo tasso di cattura delle prede è il più elevato in assoluto di tutto il regno animale e durante la sua vita cambia diverse volte la propria dieta, passando dalle larve degli altri insetti agli insetti veri e propri, sempre con l'obiettivo di cacciare le prede che in ciascun preciso momento dello loro vita risultano più nutritivi ed energeticamente più convenienti da mangiare.

Le origini di questo successo sono molto antiche e derivano da prima che i mammiferi e i rettili si evolvessero sul pianeta. Esse sono principalmente (1) lo sviluppo di un sistema visivo molto complesso ed efficiente, che gli permette di avere una vista quasi a 360 gradi, (2)una capacità fisica non irrilevante, considerando che un tempo esistevano persino delle specie grandi quanto degli aeroplani giocattolo, e (3) il loro sistema di volo, che gli consente di volare molto velocemente.

Per quanto considerati molto importanti ai fini ecologici, questi animali tuttavia non sono particolarmente apprezzati dagli esseri umani né vivono il loro massimo momento di splendore. Molte specie hanno perso casa a seguito della siccità e nel caso in cui il nostro comportamento non dovesse mutare a breve, rischierebbero di estinguersi definitivamente fra qualche anno, insieme a tutti gli altri organismi sensibili al cambiamento climatico, agli inquinanti e alla perdita di habitat.