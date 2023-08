Nella preistoria le donne cacciavano come gli uomini grazie a questa arma

Molte persone tendono a pensare che, durante la preistoria, erano solo gli uomini maschi a procacciare il cibo. Tuttavia, una nuova ricerca mette in dubbio questa visione, dimostrando che anche le donne avevano un ruolo attivo nella caccia.

Secondo un nuovo studio guidato dall'archeologa Michelle Bebber, della Kent State University, sia gli uomini che le donne erano in grado di scagliare lance alla stessa velocità malgrado la disparità di forza fisica. Il motivo sarebbe la diffusione di un’arma chiamata "atlatl" (o propulsore di lance), ideata poco meno di 20 mila anni fa.

L’atlatl è formata da un’asticella di lunghezza variabile con un uncino posto ad una delle estremità. La parte posteriore del proiettile (che poteva essere una lancia o una freccia) veniva posta sul gancio, mentre la punta veniva tenuta in mano dal cacciatore. In questo modo, il propulsore agiva come una leva aumentando la forza e la velocità del lancio e quindi anche l'energia del proiettile.

Nel suo studio, Bebber ha valutato 2.160 lanci di armi da parte di 108 persone, tutte non esperte. I partecipanti hanno usato sia atlatl che semplici giavellotti da lanico. I risultati dimostrano che l’uso dell’atlatl, oltre a migliorare le prestazioni del lancio in generale, equalizza i risultati ottenuti da donne e uomini.

Questo indica che la transizione dal giavellotto all'atlatl avrebbe favorito l'unificazione del lavoro, che in certi contesti poteva fare la differenza tra la vita e la morte di una comunità. Inoltre, lo studio spiega i ritrovamenti di donne e bambini sepolti con atlatl, che finora erano rimasti un mistero.