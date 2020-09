Prelevati con successo 10 ovuli dagli ultimi due rinoceronti bianchi settentrionali

Per salvare la specie del rinoceronte bianco settentrionale, poiché solo due esemplari sono attualmente in vita sulla Terra, gli esperti della Ol Pejeta Conservancy in Kenya hanno tentato la loro mossa definitiva: estrarre 10 ovuli da Fatu e Najin, le uniche due femmine che non sono più in grado di far figli.

Il prossimo obiettivo è il seguente: le 10 cellule uovo (8 di Fatu e 2 di Najin) saranno fecondate con dello sperma prelevato dal rinoceronte bianco (Ceratotherium Simum) e gli embrioni verranno impiantati in un rinoceronte bianco meridionale (Ceratotherium simum simum), la cui gravidanza dura dai 16 ai 18 mesi.

Nonostante i nomi siano quasi tutti uguali, le creature con il "rischio critico" di questa specie sono i rinoceronti bianchi settentrionali, che hanno subito un rapido declino negli ultimi 50 anni a causa dei loro corni desiderati - fra le tante cose - per le varie medicine tradizionali. Attualmente questo animale è estinto in natura. Fatu e Najin, infatti, sono ora sorvegliati 24 ore su 24 tutti i giorni da personale armato.

Il fine ultimo degli scienziati è quello di produrre un branco di cinque rinoceronti da rilasciare in natura per ripopolare, si spera, e riportare la specie a dimensioni sostenibili. Najin, la madre di Fatu, ha 31 anni ed è quasi troppo vecchia per fornire ovuli per l'inseminazione, quindi la produzione continua di embrioni vitali è fondamentale.

Riuscirà l'essere umano a portare a termine questa missione impossibile?