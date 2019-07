Prelievi dai bancomat a rischio il 1 e 2 Agosto a causa di uno sciopero

Il 1 e 2 Agosto sono previsti disagi per i prelievi da bancomat, a causa di uno sciopero indetto dai portavalori, che chiedono a gran voce il rinnovo del contratto fermo dal 2015. Vari istituti di credito starebbero già inviando le comunicazioni ai propri clienti per avvisarli dei possibili disguidi.

Ad esempio, Intesa Sanpaolo in una mail ottenuta dal Corriere sottolinea che "a causa dello sciopero nazionale del trasporto valori proclamato per le giornate dell’1 e 2 agosto 2019, il prelievo di contanti alle Casse veloci automatiche e in filiale potrebbe non essere disponibile. Ti ricordiamo che per prelevare è possibile rivolgersi anche alle tabaccherie convenzionate Banca 5 abilitate al servizio: è possibile ritirare contanti fino a 150 euro e l’operazione è gratuita fino al 31 dicembre 2019".

Nessuna comunicazione da parte di Poste Italiane, ma è chiaro che lo sciopero ricade in due giornate strategiche per vari motivi. Non solo coincidono con le partenze per le vacanze estive, ma anche con il pagamento delle pensioni. I disguidi più importanti però potrebbero essere a carico dai correntisti, che potrebbero non essere in grado di prelevare denaro dagli sportelli sparsi in tutta Italia.

Lo sciopero è già programmato da tempo ed è indetto dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che chiedono un miglioramento del salario, bilateralità, cambio di appalto e maggiore sicurezza per i portavalori. Ad essere interessati saranno circa 70mila addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari.